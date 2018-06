Pedro Solberg e George perdem para letões e ficam sem medalha no vôlei de praia

Os brasileiros Pedro Solberg e George chegaram perto, mas terminaram sem medalhas no torneio masculino do Major Series de Fort Lauderdale, primeira etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2018.

+ Sada Cruzeiro festeja pentacampeonato sul-americano após tranquila vitória

+ Mais notícias de vôlei

Neste domingo, na disputa pelo bronze da competição realizada nos Estados Unidos, os brasileiros não fizeram frente ao bom saque dos letões Samoilovs e Smedins e acabaram derrotados por 2 sets a 0, com duplo 21/17.

Insatisfeito com o resultado, Pedro Solberg lamentou a atuação e reconheceu que os letões foram superiores. "Eles jogaram melhor, mereceram a medalha de bronze. Tiveram uma energia maior em quadra. Não atuamos como tínhamos feito até esta partida. Fizemos uma semana muito boa, é um bom começo para nosso time, mas não encerramos da maneira que gostaríamos. Acabamos abaixo do que apresentamos durante a maior parte do evento."

A dupla brasileira havia sido derrotada na semifinal pelos italianos Nicolai e Lupo, atuais vice-campeões olímpicos, por 24/22 e 25/23, enquanto Samoilovs e Smedins foram superados pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena por 21/14 e 21/12.

Outras três duplas brasileiras que disputaram o Major Series de Fort Lauderdale foram eliminadas na sexta-feira. Tratam-se da parceria campeã olímpica Alison/Bruno, da campeã mundial formada por Evandro e André e ainda o time de Vitor Felipe e Guto.