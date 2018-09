Seleção de vôlei exalta vitória e classificação: 'Dá moral ao grupo'

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer no Campeonato Mundial nesta segunda-feira, em Ruse, na Bulgária. Depois de ser surpreendido pela Holanda no sábado, o Brasil fez 3 sets a 1 no Canadá, com parciais de 25/22, 19/25, 25/23 e 25/18, e está garantido na próxima fase da competição.

"Esta é uma vitória importantíssima, que dá moral ao grupo. Não viemos aqui de brincadeira. Se estamos aqui, viemos para dar o sangue. Foi isso que este grupo fez hoje. O Canadá é uma equipe muito qualificada, difícil de bloquear, mas sabíamos que eles jogariam desta forma e soubemos lidar com isso. Estou muito orgulhoso desta equipe", declarou o central Maurício Souza.

O resultado deixou o Brasil na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, um atrás do próprio Canadá e a três da Holanda. Já classificada, a seleção encara nesta terça a China, lanterna da chave e eliminada. Uma vitória é importante já pensando na próxima fase da competição.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, decisivo, já que, nesta competição, carregamos os pontos para a próxima fase. Por isso, era importantíssimo vencer esse jogo por três pontos. Sabíamos da dificuldade, o Canadá tem um time que defende e bloqueia muito bem, e tivemos muita paciência de saber trabalhar no bloqueio, de não enfrentar, não errar, e a lucidez e a paciência foram a chave desta vitória", considerou Bruninho.

Um dos destaques da equipe, Douglas também exaltou a atuação brasileira. "Foi um dos melhores jogos do nosso time. Acho que pude contribuir mais no ataque hoje que em outros jogos, apesar de a minha função ser mais colocar o passe na mão. A equipe toda está de parabéns", apontou.