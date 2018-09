Tempo ajuda e Mundial de Vôlei começará no domingo com jogo ao ar livre na Itália

A Federação Italiana de Vôlei (FIP, na sigla em italiano) confirmou nesta quarta-feira que o Mundial de Vôlei Masculino, que será realizado em conjunto por Itália e Bulgária, terá a sua partida de abertura neste domingo, entre a seleção local e o Japão, ao ar livre. Será em uma quadra montada no Foro Italico, que já recebeu outros jogos da modalidade no passado, além de sediar um grande torneio de tênis nas chaves masculina e feminina.

A decisão foi tomada pela FIP em conjunto com o Comitê Organizador do Mundial e levou em conta a previsão do tempo dada pelo serviço meteorológico da Aeronáutica Militar Italiana, que será favorável neste domingo. O jogo começará às 19h30 locais (14h30 de Brasília), quando o sol ainda deverá estar brilhando em Roma e a temperatura deverá estar na casa dos 25 graus Celsius.

Nos últimos dias, os organizadores do Mundial mostraram preocupação com a possibilidade de chuva na capital italiana neste domingo e já até procuravam alternativas de local e data para o duelo entre Itália e Japão, pelo Grupo A da competição - as outras seleções da chave são Argentina, Bélgica, Eslovênia e República Dominicana.

No mesmo dia e horário, em Varna, na Bulgária, a seleção da casa também terá o direito de abrir o Mundial no qual é co-organizador. Pelo Grupo D, enfrentará a Finlândia - os outros rivais serão Irã, Polônia, Cuba e Porto Rico.

O Brasil está no Grupo B e fará a sua estreia na próxima quarta-feira contra o Egito. Os outros adversários da fase de classificação serão França, Holanda, Canadá e China. O Mundial será encerrado no próximo dia 30 com a final no Palasport Olímpico de Turim, no norte da Itália.