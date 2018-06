Zé Roberto mira antecipar classificação na Liga das Nações em jogo contra Bélgica

A seleção brasileira feminina de vôlei está a uma vitória de garantir vaga na fase final da Liga das Nações. E essa classificação pode vir nesta terça-feira, às 12h (de Brasília), no duelo contra a Bélgica, em Eboli, na Itália, no primeiro confronto da quinta semana da Liga das Nações.

"A Bélgica é uma equipe jovem, mas que tem crescido muito nesses últimos anos pela possibilidade de jogar contra as melhores seleções do mundo. Cada vez é mais difícil enfrentar a Bélgica. É um jogo muito importante para o nosso grupo porque pode definir a nossa classificação", disse o técnico José Roberto Guimarães.

Na classificação geral, as brasileiras aparecem em segundo lugar, com 28 pontos (10 vitórias e duas derrotas). Os Estados Unidos lideram a competição, com 34 pontos (11 resultados positivos e um negativo).

A líbero Suelen acredita que um bom saque poderá fazer a diferença na partida desta terça. "As belgas têm um bom time com jogadoras jovens e promissoras. Vamos precisar sacar com eficiência, além de termos uma boa relação entre o bloqueio e a defesa. Estamos treinando bem e o grupo está confiante", disse.

Na sequência do duelo contra a Bélgica, a seleção feminina enfrentará a Tailândia, às 12h, e fechará a participação na quinta semana em jogo contra a Itália, às 15h. Ao fim da fase classificatória, as cinco equipes mais bem classificadas avançarão à fase final, que contará ainda com a China, país sede. A última etapa da competição acontecerá de 27 de junho a 1º de julho.