Com 'triple-double' de LeBron, Cavaliers bate Suns; Westbrook tem marca histórica

Após amargar duas derrotas consecutivas, o Cleveland Cavaliers se reabilitou na NBA ao vencer o Phoenix Suns por 129 a 107, fora de casa, em um dos 11 jogos da rodada desta terça-feira à noite na liga de basquete dos Estados Unidos. E o principal responsável por este triunfo foi LeBron James, autor de um "triple-double" de 28 pontos, 13 rebotes e 11 assistências pelos visitantes.

+ Rockets bate Spurs e segue firme na ponta do Oeste; Blazers ganha a 10ª seguida

+ NBB define titulares do Jogo das Estrelas e confirma ausência de Leandrinho

O resultado positivo fez o time de Ohio passar a contabilizar 39 vitórias em 67 jogos nesta temporada regular da competição, na qual figura na quarta posição da Conferência Leste. Já a equipe do Arizona amargou a sua 50ª derrota em 59 confrontos e está na penúltima colocação do Oeste, à frente apenas do lanterna Memphis Grizzlies.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Principal astro em quadra neste duelo em Phoenix, LeBron foi também o cestinha da partida, na qual Kyle Korver também se destacou ofensivamente pelo Cavaliers, com 22 pontos, enquanto o suplente Jordan Clakson foi ainda melhor nesta aspecto ao somar 23.

T.J. Warren, com 19 pontos e 10 rebotes, foi o principal nome dos anfitriões deste jogo, no qual os donos da casa ainda contaram com outros 19 pontos de Josh Jackson.

WESTBROOK FAZ HISTÓRIA

Outro astro que brilhou na rodada da noite desta terça-feira foi Russell Westbrook, que atingiu a marca histórica de 100 "triple-doubles" em sua trajetória na NBA ao fazer 32 pontos, pegar 12 rebotes e dar 12 assistências na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Atlanta Hawks, por 119 a 107, fora de casa.

Ele é o terceiro jogador a atingir de forma mais rápida os 100 jogos em que contabilizou dois dígitos em três fundamentos. Ele demorou 736 partidas para alcançar este feito, ficando atrás apenas de Oscar Robertson (277) e Magic Johnson (656).

Já no ranking de jogadores com mais "triple-doubles" na história da competição, Westbrook está em quarto lugar, atrás apenas de Robertson, recordista com 181, Johnson (138) e Jason Kidd (107), este último podendo ser superado ainda nesta temporada regular da NBA.

Esse foi o 41º triunfo do Thunder em 70 partidas, retrospecto que o garante na quarta posição da Conferência Oeste, enquanto o Hawks é o lanterna do Leste, agora com 48 derrotas em 68 confrontos.

LÍDER GANHA OUTRA

Também pela rodada desta terça-feira à noite, o Toronto Raptors se consolidou ainda mais como líder do Leste ao bater o Brooklyn Nets por 116 a 102, em Nova York. Assim, o time canadense agora ostenta 50 triunfos em 67 jogos na ponta desta conferência, na qual o seu rival derrotado é o antepenúltimo colocado.

Jonas Valanciunas, com 26 pontos e 14 rebotes, liderou o Raptors nesta vitória e ofuscou a boa atuação de Dangelo Russell, cestinha do jogo com 32 pontos.

Vice-líder, o Boston Celtics enfrenta o Washington Wizards nesta quarta-feira, em casa, em busca de seu 47º triunfo nesta temporada e para reduzir a vantagem do time de Toronto. E logo atrás da equipe de Massachusetts na classificação do Leste está o Indiana Pacers, que em outro duelo da noite desta terça derrotou o Philadelphia 76ers por 101 a 98, também fora de casa, e passou a contabilizar 40 vitórias em 68 jogos.

Myles Turner, com 25 pontos, foi o principal destaque dos visitantes, que também tiveram Thaddeus Young brilhando com um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes. Já pela equipe da Filadélfia, agora com 30 derrotas em 66 jogos na sexta posição do Leste, Joel Embiid, com 29 pontos, foi o cestinha do duelo.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 98 x 101 Indiana Pacers

Washington Wizards 111 x 116 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 97 x 110 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 107 x 119 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 102 x 116 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 119 x 115 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 106 x 112 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 108 x 72 Orlando Magic

Utah Jazz 110 x 79 Detroit Pistons

Phoenix Suns 107 x 129 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 112 x 103 Denver Nuggets

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Washington Wizards

Sacramento Kings x Miami Heat

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers