Aguirre elogia atuação e vê São Paulo 'fortalecido' após empate na Argentina

O técnico Diego Aguirre exaltou a atuação do São Paulo no empate por 0 a 0 com o Rosário Central, na noite desta quinta-feira, na Argentina, na estreia da sua equipe na Copa Sul-Americana. E o treinador acredita que o time saiu de campo ainda mais "fortalecido" para estrear no Campeonato Brasileiro na próxima segunda, contra o Paraná, às 20 horas, no Morumbi.

"Valorizo a equipe e a solidariedade porque todos se comprometeram e superaram dificuldades. Jogar na Argentina é sempre difícil, mas o time saiu fortalecido. O melhor jogador da partida foi o time. Não é fácil jogar contra duas linhas de quatro, é complicado porque quando uma equipe se defende, nem sempre se marca a diferença. Acho que foi um resultado bastante justo", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, na qual também lamentou a injusta expulsão do zagueiro Rodrigo Caio, já no primeiro tempo no duelo, quando o são-paulino recebeu um cartão vermelho após atingir um adversário de forma acidental em uma disputa pelo alto.

O treinador, porém, enfatizou que a sua equipe superou essa inferioridade numérica de jogadores com raça e até mostrou que poderia ter conquistado a vitória na etapa final.

"Faltou um pouco de força para buscar no segundo tempo. No momento que estávamos melhores no jogo, começamos a controlar a bola, foi quando aconteceu a expulsão do Rodrigo. São coisas do futebol. Fico satisfeito com a entrega, a vontade, a intensidade, porque o time foi solidário. Isso eu valorizo muito", disse Aguirre.

Com o empate, o São Paulo poderá avançar à fase seguinte da Copa Sul-Americana com uma vitória simples na partida de volta deste mata-mata, no dia 9 de maio, no Morumbi. "É um jogo de 180 minutos que acaba em São Paulo. O resultado é bom, temos de valorizar isso", enfatizou o técnico, que também aproveitou para cobrar mais ofensividade de sua equipe nas próximas partidas.

"Não vou mudar o espírito do time, não importa a competição, seja Brasileiro ou Copa do Brasil. O time está defendendo bem, mas temos de ser mais ofensivos. São coisas que vamos fazendo passo a passo. Faz pouco tempo que estamos trabalhando, e os jogadores estão aceitando muito bem nossa proposta", analisou.