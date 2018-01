Botafogo anuncia a contratação do atacante Rony, ex-Cruzeiro

Bastante ativo neste mercado de transferências, o Botafogo anunciou nesta quinta-feira mais um reforço para a temporada 2018. Trata-se do atacante Rony, de 22 anos, que realizará exames médicos durante a tarde e assinará contrato por duas temporadas com o clube alvinegro.

+ Botafogo anuncia Renatinho e apresenta o atacante Leandro Carvalho

+ Luiz Fernando é apresentado no Botafogo e revela inspiração em Neymar

A negociação entre Rony e o Botafogo já vinha se transformando em uma novela, que se estendeu pelas últimas semanas. Os principais entraves eram um acerto financeiro e algumas questões burocráticas, que fizeram até com que o Vasco entrasse na jogada e manifestasse o interesse no jogador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas as conversas finalmente tiveram final feliz e o atacante foi oficializado pelo Botafogo nesta quinta. Rony estava atuando por empréstimo no Albirex Niigata, do Japão, mas tinha os direitos ligados ao Cruzeiro e foi envolvido na negociação que levou o volante Bruno Silva do time carioca ao mineiro.

Trata-se da quarta contratação oficializada pelo Botafogo para a temporada 2018. Antes de Rony, o clube carioca já havia fechado com o os meias Luiz Fernando, do Atlético-GO, e Renatinho, do Paraná, além do atacante Leandro Carvalho, do Paysandu.