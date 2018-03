Com Cueva, São Paulo treina após queda no Estadual e focado na Copa do Brasil

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta já focado no duelo de quarta, pela Copa do Brasil, contra o Atlético-PR em Curitiba. O jogo abrirá a quarta fase do torneio nacional, em que o time do Morumbi já elimininou o Madureira, o CSA e o CRB.

+ São Paulo aposta na mudança de postura do elenco para corrigir erros

Os titulares na eliminação no Paulistão, diante do Corinthians, na última quarta, fizeram fortalecimento muscular no Reffis e participaram apenas de uma corrida no gramado. Já os reservas fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido comandados por Diego Aguirre.

Sem atrasos desta vez, Cueva chegou na quinta depois de defender a seleção peruana em amistosos e participou do treino. O jogador foi multado nas últimas duas vezes em que foi para seu país e não retornou na data estipulada. Foi assim após a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo no fim do ano passado, e depois das férias de fim de ano.

O zagueiro Rodrigo Caio, que também estava com sua seleção nos amistoso, treinou normalmente. Ele já retornou na quarta, a tempo do duelo contra o Corinthians, mas ficou no banco na partida em Itaquera.

O São Paulo treinou ao som dos cantos da torcida do Palmeiras, que estavam em frente à Academia de Futebol alviverde, o CT rival e vizinho ao dos tricolores. Centenas de torcedores foram dar apoio ao time que disputa a final do Paulistão contra o Corinthians em jogos neste e no próximo fim de semana.