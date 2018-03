Ex-São Bento, lateral Régis assinará contrato com o São Paulo nesta quinta-feira

O lateral-direito Régis será o novo reforço do São Paulo. O atleta que estava na São Bento acertou vínculo até abril de 2019 e assinará o contrato na quinta, após a delegação tricolor voltar de Maceió, onde enfrenta o CRB nesta quarta-feira, às 19h30, pela Copa do Brasil.

O jogador já passou por exames no novo clube e é esperado para o treino de sexta-feira. Régis será a o sétimo reforço do clube tricolor para a temporada. Chega depois de Jean, Anderson Martins, Diego Souza, Nenê, Tréllez e Valdívia.

O reforço estava no São Bento desde 2016 e, neste ano, deu assistência para Anderson Cavalo abrir o placar do time de Sorocaba diante do São Paulo na primeira rodada do Paulista, em que a equipe então comandada por Dorival Junior acabou derrotada por 2 a 0.

Ambidestro, o atleta de 28 anos será opção para o técnico Diego Aguirre para as duas laterais e também no meio do campo, com característica mais ofensiva. Pela direita, chega na equipe tricolor para disputar vaga com Militão, zagueiro de origem, mas que conquistou confiança para atuar na direita improvisado.