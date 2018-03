Ibañez diz que revés para Avaí não abalou confiança do Fluminense

O zagueiro Ibañez garantiu nesta sexta-feira que a derrota do Fluminense, de virada, para o Avaí, não abalou a confiança do time carioca para a sequência da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. O Flu perdeu para o time catarinense por 2 a 1, na noite de quinta-feira, no jogo de ida da terceira fase da competição nacional.

"A confiança continua a mesma de sempre, o time está muito encaixado e muito aguerrido. É claro que às vezes não acontece, mas estamos buscando os resultados positivos e a vitória sempre. A gente também pede a colaboração dos torcedores", disse o defensor, que teve motivos para manter o bom ânimo após a derrota.

Na sua avaliação, o revés foi uma exceção diante da sequência recente do time. "O Fluminense vem de uma sequência muito boa, o time estava encaixando muito bem nos jogos. Acho que ontem foi um dia em que as coisas não encaixaram, mas a gente vai corrigir isso e buscar mais uma vitória no domingo. Nossa diretriz é essa, buscar sempre a vitória", afirmou o jogador.

Foi de Ibañez o gol do Fluminense naquela derrota. Por sinal, foi o primeiro gol do jogador com a camisa da equipe carioca e também no profissional. "O sentimento do gol foi de extrema felicidade, foi meu primeiro gol pelo profissional. A felicidade não foi completa por causa da derrota, mas a gente segue firme na mesma direção", declarou.

O zagueiro junto com os demais titulares na noite passada fizeram apenas treino regenerativo nesta sexta-feira. Os reservas e aqueles que não foram relacionados fizeram um treino técnico em campo reduzido. O Fluminense volta a campo no domingo para enfrentar o Volta Redonda, em Los Larios, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.