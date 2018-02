Mano muda defesa e escala Manoel para enfrentar o Democrata-GV

O Cruzeiro deverá ter novidades para o jogo desta sexta-feira contra o Democrata, de Governador Valadares (MG), fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Nesta quinta, no último treinamento na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, antes da viagem para o duelo, o técnico Mano Menezes fez uma mudança na zaga em relação à atividade do dia anterior. Manoel entrou no lugar de Digão para jogar ao lado de Léo, com Murilo sendo poupado.

No meio de campo, o volante argentino Mancuello atuou na vaga que era de Ariel Cabral. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes deverá realmente fazer a sua estreia, ocupando a vaga de Egídio. O Cruzeiro que deverá entrar em campo no estádio Mamudão deve ser: Fábio; Edilson, Léo, Manoel e Marcelo Hermes; Henrique, Mancuello e Robinho; Rafinha, Arrascaeta e Fred.

O zagueiro Dedé, o lateral-esquerdo Victor Luiz e o atacante Judivan fizeram um trabalho à parte com bola nesta quinta-feira. Enquanto isso, o lateral-direito Ezequiel, recuperado de uma hérnia inguinal, e o atacante Sassá, recuperando-se da artroscopia no joelho direito, fizeram trabalho com a fisioterapia e preparação física em campo.

O time viaja na manhã desta sexta-feira para Governador Valadares. A equipe é líder do Campeonato Mineiro com 13 pontos, sendo o único invicto da competição. Depois, os jogadores terão folga no sábado, domingo e segunda de carnaval.