'O mais importante é não tomar gol lá', diz Tréllez sobre Sul-Americana

O atacante Santiago Tréllez acha fundamental que o São Paulo não perca para o Rosario na estreia na Copa Sul-Americana, quinta-feira, na Argentina. Para o colombiano, a equipe precisa fazer bons jogos dentro e fora de casa. A partida marca a primeira partida internacional do São Paulo na temporada.

Aguirre treina com três zagueiros antes de estreia na Copa Sul-Americana

“Nós nos cobramos isso (vencer fora de casa). Temos de nos acostumar a fazer boas partidas dentro e fora. De novo um mata-mata, e não podemos perder fora. Temos de ganhar lá para fechar da melhor maneira em casa”, afirmou o atacante.

O São Paulo viaja na manhã desta terça-feira para a Argentina. Na quarta-feira, o time fará o último treino antes da partida no estádio Gigante de Arroyito.

Para reafirmar a necessidade de vitória, Tréllez se baseia na estreia da equipe na Copa do Brasil. Na semana passada, o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense na abertura da quarta fase. No dia 19, o time terá de vencer por um gol de diferença no Morumbi para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois gols, a equipe se classifica no tempo normal.

Apesar da derrota, Tréllez citou o segundo tempo como exemplo de boa atuação do São Paulo. “O mais importante é não tomar gol lá. Não vamos jogar fechados atrás, mas tomando precauções. Como no segundo tempo contra o Atlético-PR, quando subimos a linha, é um jogo melhor para nós. Acho que vamos apresentar isso contra o Rosário”, analisou o colombiano.