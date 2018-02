Provável único titular a ser usado em Cuiabá, Diego Alves garante foco no Fla-Flu

O Flamengo faz clássico com o Fluminense neste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela Taça Rio, mas a expectativa maior no clube é para a estreia na Copa Libertadores. O goleiro Diego Alves reconheceu o peso do duelo com o River Plate, na próxima quarta-feira, no Engenhão, mas assegurou que ninguém no elenco vai desvalorizar o Fla-Flu.

"Teremos um jogo importante contra o Fluminense. É normal que se crie esse ambiente de Libertadores por estarmos perto da partida, mas enfrentaremos o Fluminense antes. Estamos concentrados e queremos seguir em uma crescente", afirmou o goleiro.

Diego Alves, aliás, deverá ser o único titular escalado por Paulo Cesar Carpegiani, pois precisa adquirir ritmo de jogo após se recuperar de uma fratura na clavícula. O goleiro flamenguista retornou ao time na última quarta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, e garante estar nas condições ideais.

"Me senti muito bem contra o Madureira. Contra eles, fui bem exigido, porque houve bastante jogo com os pés, orientação, comando. Às vezes resumimos a atuação dos goleiros somente às defesas, e geralmente não é assim. Há várias situações de jogo, de posicionamento, que você precisa estar bem colocado para fazer uma defesa relativamente fácil. Então me sinto bem, 100% recuperado. E também com a cabeça boa, o que me leva a tomar as decisões certas durante as partidas", disse.

O goleiro se lesionou em duelo com o Junior Barranquilla, em 23 de novembro, pela Copa Sul-Americana. Desde então, vinha se dividindo entre trabalhos de recuperação e treinamentos para ficar em forma e ter condições de se destacar pelo Flamengo em 2018.

"Minha pré-temporada foi praticamente perfeita. Durante um período, não pude trabalhar a parte superior, então aperfeiçoamos bastante a parte de fortalecimento de perna, de velocidade, de reação e de força. Com as semanas passando, passamos a introduzir a parte de pegada e firmeza, até chegar a hora da caída e de entrar com o time. Nesse tempo não vim três meses parado, estive ativo e inclusive treinei nas minhas férias", ressaltou.