Red Bull Brasil e São Bento empatam e se complicam no Troféu Interior

O único resultado que não interessava para ninguém aconteceu na noite desta terça-feira, no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Troféu do Interior. Red Bull Brasil e São Bento empataram por 2 a 2 e praticamente deram adeus às chances de avançarem para a final.

Esses foram os primeiros pontos somados pelos dois times. O Red Bull Brasil é o lanterna do Grupo 2 e não terá mais chances de avançar se Ponte Preta ou Ituano ganharem nesta quarta-feira. No Grupo 1, o São Bento estará eliminado caso o Mirassol vença a Ponte, em Campinas.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 19 horas, pela última rodada. O Red Bull enfrenta a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara, enquanto o São Bento receberá a Ponte Preta, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Logo aos dois minutos, Claudinho cobrou falta, Ewerton Páscoa ajeitou de cabeça para dentro da área e Edmilson colocou o Red Bull na frente. Depois disso, o São Bento acordou e passou a controlar o jogo, levando perigo em chutes de fora da área. Foi assim que aconteceu o empate. Moraes recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu no cantinho de Júlio César.

A etapa final também começou bastante movimentada. Logo aos seis minutos, Edmilson desperdiçou uma chance incrível. João Gabriel recuou errado, o atacante saiu na cara do goleiro e bateu por cobertura, perto da trave. Depois foi a vez de o São Bento perder um gol feito. Lucas Crispim chutou, Júlio César rebateu e Everaldo, com o goleiro caído, bateu por cima do travessão.

Aos 35 minutos, Doriva recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A vantagem numérica do São Bento resultou na virada no lance seguinte. Moraes cruzou rasteiro e o zagueiro Rogério completou de carrinho. Mesmo com um a menos, o Red Bull Brasil foi buscar o empate. Edmilson aproveitou rebote de Rodrigo Vianna e completou para as redes: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 2 X 2 SÃO BENTO

RED BULL BRASIL - Júlio César; Ewerton Páscoa, Anderson Marques, Tiago Alves e Allan Vieira (Breno Lopes); André Castro (João Denone), Thomaz (Deivid) e Doriva; Claudinho, Éder Luis e Edmilson. Técnico: Ricardo Catalã.

SÃO BENTO - Rodrigo Vianna; Lucas Farias, Rogério, João Gabriel e Moraes; Fábio Bahia, Diego Felipe (Maycon Souza), Diogo Oliveira (Cássio Gabriel) e Lucas Crispim; Léo Itaperuna e Everaldo (Marquinhos). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Edmilson aos dois e Moraes aos 24 minutos do primeiro tempo; Rogério aos 36 e Edmilson aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie

CARTÕES AMARELOS - Doriva e Ewerton Páscoa (Red Bull Brasil).

CARTÃO VERMELHO - Doriva (Red Bull Brasil).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.