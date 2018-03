Santos recebe São Bento para garantir 1º lugar do seu grupo no Paulistão

Classificado antecipadamente às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos entra em campo neste domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, diante do São Bento, com o objetivo de assegurar a primeira posição do Grupo D na rodada final da primeira fase.

O time perdeu essa chance na última quarta-feira, quando foi batido pelo Novorizontino por 2 a 1, fora de casa, e agora tentará sacramentar a liderança, também para não completar o quarto jogo sem vitória na temporada, sendo três delas pelo Paulistão. Assim, o Santos estacionou nos 18 pontos, com dois de vantagem para o Botafogo.

Ambos os times estão assegurados nas quartas de final do Paulistão, fase em que vão se enfrentar. Assim, o que está em jogo é o mando de campo dos confrontos, sendo que o Santos vai assegurar a primeira posição em caso de triunfo, sem depender do resultado do jogo do time de Ribeirão Preto, que visitará o Corinthians, no Itaquerão.

Para quem sonhava com a melhor campanha da etapa inicial do Paulistão - está atrás de Palmeiras, a quem não pode ultrapassar, e Corinthians -, o objetivo pode parecer modesto, mas tem sua importância, ainda mais que o Santos pretende mandar seus jogos no mata-mata do Pacaembu, de olho em uma arrecadação maior, especialmente se o segundo duelo da série for no estádio paulistano.

Apesar disso, o técnico Jair Ventura deverá escalar uma formação reserva, pois o time tem compromisso importante na quinta-feira, quando receberá o uruguaio Nacional pela Copa Libertadores. Uma ausência certa é a do volante Alison, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E esse desfalque abrirá espaço para o veterano Renato ganhar uma chance no meio-campo, após perder a condição de titular para Léo Cittadini.

Jair Ventura dará uma descanso ao meio argentino Vecchio, que disputou todos os duelos do Santos em 2018 e terá a sua vaga ocupada por Vitor Bueno, que vai recuperando o ritmo de jogo após se livrar de uma grave lesão. Também por mais ritmo, o lateral-esquerdo Dodô, recém-contratado, disputará o segundo jogo seguido como titular. E o setor ofensivo deverá contar com Diogo Vitor e Yuri Alberto em campo.

"Vamos para essa partida sabendo que temos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Mas essa partida de domingo é tão importante quanto. Queremos passar em primeiro. Precisamos e vamos fazer de tudo dentro de campo para alcançar este objetivo", disse Jair Ventura ao site oficial do Santos.

Sem nenhuma pretensão no Paulistão, o São Bento vai a campo em clima de "fim de feira", tanto que o time já não terá em campo o lateral-direito Régis, que está prestes a se transferir ao São Paulo. Sem ele, a sua vaga deve ficar com Lucas Farias. O meia Lucas Crispim, suspenso, será substituído por Diego Felipe ou Léo Itaperuna.

Já o técnico Paulo Roberto Santos fica. Ao menos foi o que assegurou o presidente Márcio Rogério Dias. "A situação do técnico junto ao clube não muda. A diretoria continua confiando plenamente no experiente profissional", garantiu o mandatário.

Derrotado por 1 a 0 pelo o Ituano, na última terça-feira, o time de Sorocaba estacionou nos 14 pontos, na terceira colocação do Grupo C, sem chances de classificação às quartas de final.