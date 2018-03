Vasco e Fluminense fazem clássico para encaminhar classificação na Taça Rio

Líderes de seus grupos na Taça Rio, Vasco e Fluminense fazem um clássico nesta quarta-feira, no Engenhão, tentando encaminhar a classificação às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar de nenhum dos técnicos confirmarem as equipes, os dois times deverão ir a campo com força máxima no compromisso válido pela quarta rodada.

Com três vitórias em três partidas, o Fluminense quer vencer para manter a confiança junto à torcida. Após um início de ano titubeante, o time de Abel Braga se acertou no esquema com três zagueiros e chegou a emendar uma sequência de oito partidas de invencibilidade - quebrada na semana passada pela derrota por 2 a 1 para o Avaí, pela Copa do Brasil.

A eficiência no esquema de jogo do time adversário foi abordada pelo técnico do Vasco, Zé Ricardo, nessa terça-feira, véspera da partida. "Nossa preocupação com o Flu é de uma forma geral. O Abel, com todo seu conhecimento, achou uma forma de jogar interessante", ponderou Zé Ricardo.

O treinador vascaíno não confirmou a equipe, mas indicou que vai usar o que tem de melhor à disposição. "Temos que ter tranquilidade, porque oscilações acontecem. Mas não podemos ficar mudando, senão gera falta de confiança", disse. "Não tenho como fazer muitas mudanças. Só com repetição que conseguimos um melhor condicionamento da nossa equipe."

No Fluminense, o zagueiro Renato Chaves pediu concentração total aos companheiros. "Clássico é diferente, atípico. Tem de concentrar mais do que o normal. Vai ser um jogo duro, um jogo bom", considerou. Para ele, o clássico com o Vasco será a partida mais difícil da equipe até aqui. "A tendência é que seja, porque clássico é clássico. Contra o Flamengo reserva também foi. Temos de entrar ligados", afirmou o defensor.