Wellington diz que Vasco merece vaga na Libertadores: 'Não nos respeitaram'

O volante Wellington foi taxativo ao garantir que o Vasco merece a vaga na Libertadores do ano que vem. A equipe recebe a Ponte Preta neste domingo, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando da vitória para confirmar a classificação sem depender de nenhum outro resultado.

"Merecemos realmente essa vaga, por tudo que foi dito por todos no começo. Não respeitaram a história de ninguém, principalmente a do Vasco, que é gigantesca. Não respeitaram a história de cada atleta e de cada membro da comissão técnica. Todos aqui sempre estiveram envolvidos e focados na conquista desse objetivo", declarou.

Wellington também lembrou da confiança passada pelo presidente Eurico Miranda, que garantiu no início do Brasileirão que o Vasco brigaria pela Libertadores. "O presidente sempre acreditou na gente, mesmo quando só criticavam na gente. Isso foi muito importante. Estou muito feliz com a minha volta por cima e pela volta por cima do Vasco."

O Vasco encerrou a preparação para encarar a Ponte na manhã deste sábado, em São Januário, com um trabalho tático, com ênfase nas jogadas de bola parada. Sem poder contar com Henrique, suspenso, Gilberto deve aparecer na lateral esquerda. Já Caio Monteiro pode ganhar a vaga de Andrés Rios no ataque.