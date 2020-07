Atlético-MG x América-MG: onde assistir, horário e local da semifinal do Mineiro

Atlético e América iniciam neste domingo a disputa por uma vaga para a final do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no estádio do Mineirão, às 16h, e o jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, no Independência.

Onde assistir Atlético x América

O torcedor pode assistir ao vivo ao clássico pela TV Globo (para Minas Gerais), além do canal Premiere, para todo o Brasil.

Hora do jogo

A partida será realizada no domingo, às 16h.

Jogo da volta

A semifinal do Campeonato Mineiro será disputada em duas partidas. A volta acontecerá na quarta-feira, às 21h30, no estádio Independência. Quem passar deste confronto vai enfrentar na decisão o classificado de Caldense x Tombense, que também iniciam a disputa pela vaga neste domingo.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli terminou a primeira fase na terceira colocação, com 22 pontos. O América foi o segundo, com 25, por isso tem a vantagem de decidir em casa.

Na rodada passada, o Atlético entrou em campo ameaçado de eliminação, como aconteceu com o rival Cruzeiro, mas conseguiu golear o Patrocinense por 4 a 0 e assegurou a classificação. O América fez 3 a 0 no URT.