Ceará x Santos: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de uma vaga no G-4, Ceará e Santos se enfrentam, neste sábado, às 21 horas, no Castelão, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

Ceará x Santos: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo na TNT e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Ainda não há informações sobre as escalações de Santos e Ceará.

Classificação

O Ceará inicia a oitava rodada na 7ª colocação, com 10 pontos. Em seu último jogo, a equipe alvinegra venceu o clássico contra o Fortaleza por 1 a 0 e se aproximou do próximo G-4.

Por outro lado, o Santos inicia a oitava rodada do campeonato na 11ª colocação, com 8 pontos. Em seu último jogo, a equipe não saiu do empate por 2 a 2 contra o Vasco, na Vila Belmiro, e já não vence há três rodadas. Confira a classificação do Brasileirão.