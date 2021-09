Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Duas semanas após disputar a última partida, o São Paulo visita o Fluminense neste domingo e busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20h30, no Maracanã. Será o primeiro confronto da equipe são-paulina após a saída de Daniel Alves. O time paulista ocupa a 15ª posição, com 22 pontos. O tricolor carioca é o sétimo, com 25.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense : Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André; Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. Técnico : Marcão.

: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André; Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. : Marcão. São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Pablo).. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 1 a 1 com o Juventude, no Alfredo Jaconi. Por sua vez, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa, na última rodada.