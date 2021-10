Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Brasileirão com uma folga de 10 pontos, o Atlético-MG deve dar, nesta quarta-feira, mais um passo rumo a outro título nacional. Os comandados de Cuca encaram o Fortaleza, fora de casa, às 21h30 (horário de Brasília), pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O time mineiro não deve enfrentar grandes problemas e pode até usar time alternativo, visto que fez a lição de casa no primeiro encontro e goleou os rivais nordestinos por 4 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Fortaleza e Atlético-MG terá transmissão da TV fechada através do SporTV 2. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Éderson, Titi e Matheus Jussa; Daniel Guedes, Ronald, Felipe, Matheus Vargas e Bruno Melo; Romarinho e David . Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na Copa do Brasil, os dois times se encontraram pela última vez no dia 20 deste mês, com os mineiros vencendo por 4 a 0. O Atlético-MG vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá no Brasileirão, enquanto que o Fortaleza também ganhou seu último compromisso: 3 a 0 sobre o Athletico-PR.