Grêmio x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Grêmio corre contra o tempo para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e nesta terça-feira tem um importante compromisso com um difícil adversário pela frente. Trata-se do Flamengo, de Renato Gaúcho. Os rubro-negros vão com um time alternativo, mas ainda assim motivados pois uma vitória dá o embalo necessário para jogar a final da Libertadores com o Palmeiras, no sábado. Para o tricolor gaúcho, será como o jogo da vida.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Grêmio e Flamengo terá transmissão ao vivo na TV fechada através do pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21 horas (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

GRÊMIO – Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann, Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz; Ferreira, Robert e Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO – Hugo Souza (Diego Alves), Matheuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon; João Gomes, Thiago Maia e Diego; Vitinho, Kenedy e Vitor Gabriel (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de uma importante vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 1, fora de casa, no último sábado. O Flamengo também vem de triunfo. Também no sábado, derrotou o Inter em pleno beira-rio por 2 a 1.