São Paulo x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em boa fase, de bem com a torcida, classificado para as quartas do Paulistão e na 3ª fase da Copa do Brasil. O São Paulo poderia estar satisfeito, mas ainda quer mais. O time de Rogério Ceni mira na segunda melhor campanha geral do Estadual. Para isso, precisa superar o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado, diante da sua torcida. Esta vantagem é importante pois, na fase mata-mata, pode definir os jogos em casa. Na próxima fase, o time do Morumbi encara o São Bernardo.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Botafogo terá transmissão na TV fechada, através de pay-per-view, e pela internet, no Paulistão Play e Youtube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Jandrei, Rafinha (Moreira), Diego Costa, Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Andrés Colorado, Igor Gomes (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO-SP – Deivity; Tárik, Joseph e Joaquim Henrique; Marlon, Fillipe Soutto, Emerson e Jean Victor; Bruno Michel, Dudu e Hélio Paraíba. Técnico: Leandro Zago.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de uma vitória sobre o Manaus, na última quarta-feira, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. O Botafogo-SP vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, em casa, no último domingo, pelo Paulistão.