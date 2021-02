Vasco x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com chances baixíssimas de sair do Z-4, o Vasco recebe o Goiás nesta quinta-feira, em São Januário. A partida, válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30 e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Vasco x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Talles, Pikachu e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Goiás: Marcelo Rangel; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Henrique Lordelo e Figueira; Vinícius, Fernandão e Rafael Moura. Técnico: Glauber Ramos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de empate sem gols diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O Goiás também igualou o placar. A equipe alviverde ficou no 0 a 0 contra o Bragantino, em casa.