Adzero Adios Pro chega ao Brasil

Tudo bem que quem corre é a pessoa e não o tênis, mas esse modelo da adidas ADIZERO ADIOS PRO (R$ 1.299,99) “causou” em 2020. O modelo aterrissou no Brasil na quarta-feira (16/12) em duas lojas físicas: Morumbi Shopping (SP), Shopping RIOSUL (RJ); e via app adidas. Este ano a fundista da elite Peres Jepchichir quebrou duas vezes o recorde mundial da meia maratona calçando um modelo desse e lançando mais lenha na fogueira na guerra das duas gigantes do running: adidas e Nike.

O pisante das três listras conta com a tecnologia EnergyRods – cinco hastes sintonizadas por infusão de carbono, que reproduzem os ossos metatarsais do pé e permitem aos corredores manter a velocidade por mais tempo. Assim, otimizando o esforço durante a corrida e proporcionando um menor impacto físico ao corpo do usuário, além de acelerar a recuperação após uma maratona. Por meio da infusão de carbono, os EnergyRods formam o centro da entressola exclusiva do adizero adios Pro, que conta ainda com duas camadas de LightstrikePRO – o material de espuma mais leve e responsivo até hoje desenvolvido, oferecendo máximo amortecimento, mais armazenamento e retorno de energia. Dessa forma, contribuindo para a manter a velocidade nas corridas de longa distância, na qual cada segundo conta até para os atletas mais rápidos. O adizero adios Pro traz cabedal em rosa vibrante e azul “Dream Mile”, inspirado na ideia de que os atletas buscam seus dois “eus” para que possam treinar e ter sucesso em seus quilômetros mais rápidos.

É a geração “salto alto” Alphafly da marca alemã. Podem ter certeza que assim como a tecnologia flyknit, desenvolvida pela Nike para a Olimpíada de 2012, a atual fibra de carbono – desenvolvida também pela Nike para a Tokyo 2020 – revolucionou os tênis para a corrida de rua. É um ganha, ganha. Ganham os atletas da elite e os pangarés do asfalto – tecnologia a favor da performance de quem se esforça e treina para tanto. E para quem quer ostentar também né, já que os modelos custam mais que um salário-mínimo.

Um dos embaixadores da marca é o fundista brasileiro da elite Daniel Chaves, que na última da Nike 600K, em 2011, – sim ele era uma aposta da marca concorrente – acelerou a equipe Imprensa que finalmente deixou a lanterna da maior corrida de rua do Brasil de todos os tempos. Na equipe vencedora, a atleta da elite “infiltrada” era outra querida – Tatiele Carvalho – que continua patrocinada pela marca estadunidense.

“A primeira vez que coloquei o ADIZERO ADIOS PRO no pé foi um impacto muito grande, ele traz performance, comodidade e a felicidade usar uma tecnologia que vai te fazer melhorar o seu tempo e alcançar os objetivos graças toda a tecnologia da placa de carbono”, avalia Daniel, que vai representar o Brasil na Maratona Olímpica, em 2021.

“No alto rendimento, mensurando em números da um tempo de cerca de 2 minutos de diferença entre um tênis com a placa e outro sem a placa. E com o ADIOS PRO é isso, quanto mais você corre, mais rápido você vai, graças a economia de energia que ele proporciona, você não sente tanto o desgaste da prova e consegue ir cada vez mais rápido quebrando cada vez mais recordes”, avalia Daniel. Ou seja, o trem parece ser bom mesmo.

FICHA TÉCNICA

Cabedal: CELERMESH fornece flexibilidade, respirabilidade e suporte leve em áreas específicas.

Entressola: apresentando os novos EnergyRods revestidos entre duas peças de espuma LightstrikePRO e reforçados por uma placa de calcanhar de fibra de nylon e fibra de carbono. A entressola adizero adios Pro é uma inovação exclusiva projetada para maximizar a economia de esforço durante a corrida e limitar a perda de energia.

Solado: uma borracha leve que fornece tração amortecida quando necessário, sem comprometer o peso do tênis.

Medidas da entressola: calcanhar 39,5 mm / antepé 29,5 mm – drop: 10 mm

Peso: 246g / Tamanho 8,5 US (40)