No Morumbi, diante do Santos, um novo São Paulo derruba o líder do Brasileirão 2019

A vez de Pato e do São Paulo… Com dois gols de Alexandre Pato, o São Paulo acabou com a sequência de oito resultados positivos do Santos no Brasileirão 2019. Bateu o rival por 3 a 2 e subiu na tabela. De quebra, somou três vitórias consecutivas e pôde festejar, finalmente, após um clássico. Pato foi o destaque do jogo. Ele ressaltou o trabalho coletivo e pediu calma para o torcedor, não somente com ele, mas com todo o elenco. Os três pontos levam o São Paulo para cima na classificação, a um passo da briga. O Santos, mesmo perdendo nesta rodada, não perde a ponta da tabela, independentemente da possível vitória do Palmeiras diante do Bahia neste domingo.

A melhor semana do São Paulo em anos... Mais do que tudo o que o São Paulo mostrou diante do Santos, do técnico Sampaoli, no Morumbi, o time avançou nesta semana em seu fortalecimento como grupo, em sua gestão e na esperança de seu torcedor. A semana foi ótima desde o início, com a chegada ao Brasil de Daniel Alves e Juanfran, suas apresentações no estádio com 44 mil torcedores (no caso do lateral da seleção brasileira) e a vitória diante do líder Santos. Foi a melhor semana do São Paulo em anos. Tudo deu certo. Tudo pareceu um conto de fadas.

Passos importantes… Agora, com melhores jogadores, mais organização e dinheiro suficiente para fazer gerir essa engrenagem sem se endividar, o São Paulo tem tudo para dar passos importantes e voltar a sonhar com conquistas. Não vai ser num estalar de dedos. Como disse Pato, é preciso ter calma e paciência. Eu disse que o São Paulo é um time para 2020. Tem então de se ajeitar neste segundo semestre e entrar na próxima temporada voando. Vaga para a Libertadores é um bom objetivo. Se os rivais bobearem na frente do Brasileirão e o São Paulo se arrumar mais rapidamente do que imagino, pode até pensar mais alto neste ano mesmo. Quem sabe! As esperanças estão todas elas renovadas no Morumbi.