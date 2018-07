Cavaliers vencem fora de casa e empatam série contra os Pacers pela NBA

Com mais uma marca histórica de LeBron James, o Cleveland Cavaliers se recuperou nos playoffs ao vencer o Indiana Pacers por 104 a 100, na noite deste domingo, fora de casa. O triunfo fez o time visitante empatar em 2 a 2 o confronto da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA.

+ Spurs derrota Warriors, evita 'varrida' e segue vivo nos playoffs da NBA

+ Forte em casa, Timberwolves vence o Rockets e quebra tabu de 14 anos na NBA

+ Pelicans vence com 47 pontos de Davis e 'varre' Blazers nos playoffs da NBA

A vitória permitiu aos Cavaliers recuperar a vantagem de campo que tinham perdido com a derrota na segunda partida disputada no Quicken Loans Arena de Cleveland, para onde volta a série - empatada em 2 a 2 - para disputar a quinta, na próxima quarta-feira.

O astro não esteve sozinho no comando da equipe. Kyle Korver ofuscou os demais companheiros ao anotar 18 pontos, com quatro cestas de três pontos. Com a dupla em bom ritmo, o Cavaliers esteve na liderança do placar durante praticamente todo o jogo. Os visitantes abriram vantagem nos dois primeiros períodos e só sofreram no último quarto.

Pelo Pacers, Domantas Sabonis saiu do banco de reservas para ser o destaque da equipe. Ele anotou 19 pontos e seis rebotes no duelo. Myles Turner e Victor Oladipo marcaram 17 pontos cada.

Com o duelo empatado, as duas equipes voltam à quadra na noite de quarta-feira, na casa do Cavaliers, para darem sequência à série melhor de sete partidas.

No outro jogo dos playoffs da Conferência Leste, disputado na noite deste domingo, o Washington Wizards obteve resultado semelhante ao do Cavaliers. Venceu o Toronto Raptors por 106 a 98 e empatou o confronto em 2 a 2. Mas, diferente da equipe de LeBron, o Wizards atuou em casa.

Bradley Beal foi o grande responsável por levar o time da casa ao empate na série. Na noite deste domingo, ele marcou 31 pontos e registrou cinco assistências. John Wall também foi bem ao obter um "double-double" de 27 pontos e 14 assistências - anotou ainda seis rebotes.

O cestinha da partida, porém, foi DeMar DeRozan. Ele anotou 35 pontos e ainda contribuiu com seis rebotes e seis assistências. Kyle Lowry, por sua vez, marcou 19 pontos. Wizards e Raptors voltam a se enfrentar na noite de quarta, na casa do time canadense.