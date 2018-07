Raulzinho acerta renovação de contrato com o Utah Jazz por duas temporadas

O armador Raulzinho acertou a renovação contratual com o Utah Jazz. O jogador brasileiro havia se tornado agente livre ao fim da última temporada, mas foi procurado pela franquia de Salt Lake City e firmou a extensão do vínculo por mais dois anos, até o fim da temporada 2019/2020.

Raulzinho está no Jazz desde 2015 e, ao fim da última temporada, se tornou um agente livre restrito, o que significa que a franquia poderia igualar qualquer oferta realizada por ele. Antes que qualquer adversário manifestasse interesse, no entanto, o time de Utah o procurou e ofereceu US$ 4,4 milhões (cerca de R$ 17,15 milhões) para que prorrogasse o vínculo por dois anos.

Desta forma, Raulzinho mantém-se na única franquia da NBA em que atuou na carreira. Ele foi selecionado na segunda rodada do Draft de 2013 pelo Atlanta Hawks, mas acabou trocado com o Jazz, onde só chegou em 2015, após passagem pelo basquete da Espanha. No Brasil, começou a carreira no Minas Tênis Clube.

Raulzinho chegou a ser titular do Jazz, mas na última temporada teve pouco tempo de quadra. Foram 12,1 minutos de média por partida, nos quais registrou médias de 4,5 pontos e de 1,8 assistência.

Pouco depois de firmar o acerto com Raulzinho, o Jazz acertou a renovação contratual de outro armador, o australiano Dane Exum, que assinou vínculo por três temporadas, pelas quais receberá US$ 33 milhões (cerca de R$ 128,64 milhões). A equipe também já havia selado a manutenção do pivô Derrick Favors por duas temporadas.