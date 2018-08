Reunião define temporada 2018/2019 do NBB com a participação de 14 equipes

A temporada 2018/2019 da NBB vai ter 14 equipes. Neste sábado, em São Paulo, a reunião do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB) definiu o número de participantes e o regulamento da 10.ª edição do campeonato. Campeão da Liga Ouro deste ano, o Corinthians será um dos estreantes na competição. Outra novidade fica por conta do São José-SP, vice-campeão da Divisão de Acesso.

Outro retorno é o da cidade de Brasília. Tricampeão do NBB com outra franquia e sem equipes por uma temporada do NBB, o torcedor candango poderá novamente ter as melhores equipes do país atuando no Distrito Federal com o Universo/Brasília, que na edição passada jogou em Salvador com o Vitória.

"É importante que conseguimos manter uma grande representatividade dos Estados brasileiros nesta temporada. Teremos importantes retornos e um estreante de peso na elite do basquete brasileiro. A expectativa é de um campeonato forte e muito disputado", destacou o presidente da LNB, João Fernando Rossi. A 10.ª edição do NBB terá a representação de cinco Estados do território brasileiro: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, além do Distrito Federal.

A competição terá início no dia 13 de outubro (sábado) com a partida entre o atual campeão Paulistano contra o Mogi das Cruzes. A partida acontecerá no ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo, às 14 horas. A tabela completa da competição será divulgada pelo departamento técnico da LNB nos próximos dias.

Em relação ao regulamento desta temporada, o NBB terá o descenso de uma equipe para a Liga Ouro. Sendo assim, o último colocado da fase de classificação cairá automaticamente para a Divisão de Acesso na temporada 2019/2020 - na edição passada, caíram Liga Sorocaba-SP e Campo Mourão-PR. A Liga Ouro seguirá levando somente o seu campeão à elite.

No restante, o regulamento do NBB segue o mesmo. As 14 equipes se enfrentarão entre si em turno e returno na fase de classificação e os 12 melhores avançarão aos playoffs, que seguirá sendo disputado no formato 1-2-1-1, com os Jogos 2, 3 e 5 sendo realizados na casa da equipe de melhor campanha na fase de classificação.

Confira a lista completa dos participantes do NBB 2018/2019:

Bauru (SP)

Botafogo (RJ)

Basquete Cearense (CE)

Universo/Brasília (DF)

Corinthians (SP)

Flamengo (RJ)

Sesi Franca (SP)

Joinville (SC)

Minas Tênis Clube (MG)

Mogi das Cruzes (SP)

Paulistano (SP)

Pinheiros (SP)

São José (SP)

Vasco (RJ)