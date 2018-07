Sob olhares de LeBron, Lakers bate Pistons e vai às semifinais da Summer League

Os jovens do elenco do Los Angeles Lakers deram uma boa demonstração de potencial para LeBron James. Com o astro assistindo o jogo, o time da Califórnia se classificou às semifinais da Summer League, torneio amistoso da pré-temporada da NBA, em Paradise, ao derrotar o Detroit Pistons por 101 a 78, no último domingo.

Selecionado no último Draft, Svi Mykhailiuk marcou 19 pontos, enquanto Josh Hart fez um a menos para o Lakers, que encaminhou a sua vitória já no primeiro quarto, em que terminou liderando o placar por 33 a 14. Já Jeff Ayres acumulou dez pontos e dez rebotes. Henry Ellenson foi o cestinha da partida com 22 pontos pelo Pistons.

O rival do Lakers nas semifinais vai ser o Cleveland Cavaliers, nesta segunda-feira. No domingo, a equipe de Ohio avançou ao derrotar o Toronto Raptors por 82 a 68, com 23 pontos de John Holland. Collin Sexton foi outro destaque da equipe, com 18 pontos e seis assistências.

O triunfo do Cavaliers foi praticamente sacramentado no terceiro quarto, vencido por 21 a 4. Chris Boucher liderou o time canadense com 18 pontos e oito rebotes, enquanto o brasileiro Augusto Lima não deixou o banco de reservas do Raptors.

Também no último domingo, o Portland Trail Blazers derrotou o Boston Celtics por 95 a 80 com 25 pontos de John Jenkins. Archie Goodwin fez 13 e se tornou o maior cestinha da história da Summer League com 343, tendo ultrapassado Coby Karl, com 337. Trey Davis fez 19 pontos pelo Celtics.

Nas semifinais, o Blazers terá pela frente o Memphis Grizzlies, que derrotou o Philadelphia 76ers por 82 a 73. Brandon Goodwin marcou 21 pontos pelo Grizzlies, sendo o cestinha do duelo. Já Furkan Korkmaz liderou o time da Filadélfia com 18 pontos.