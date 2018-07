Abel diz que vitória sobre o Avaí traz alívio e tranquilidade ao Fluminense

O técnico Abel Braga avaliou que a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Avaí, domingo, no Maracanã, trará tranquilidade ao time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele reconheceu que a sequência de resultados negativos - eram seis tropeços consecutivos - e o risco de rebaixamento deixavam a equipe pressionada dentro de campo.

"Gosto muito de algumas frases. Disse para eles hoje que futebol é muito parecido com a vida, e um dos grandes lances da vida é quando você levanta. O segundo grande lance é quando você lembra do primeiro. Tem que levantar sempre. E a gente usa isso. Estávamos na cama tentando levantar e nos perguntávamos: que virose é essa? É claro que sai um peso. O emocional vai estar muito mais leve no próximo jogo e era isso o que estávamos precisando", disse.

Abel também ficou satisfeito com o desempenho do Fluminense em campo, mas apontou que o triunfo poderia ter sido conquistado com mais tranquilidade. "A atuação foi boa. No segundo tempo o Avaí não foi perigoso em momento nenhum. Diego Cavalieri só defendeu uma bola, que foi em cima dele. Eles tiveram posse de bola sim, o treinador mexeu bem, colocou muito atacante, nos deu o contra-ataque. Mas foi um jogo que nós poderíamos ter feito um resultado no primeiro tempo", comentou.

O treinador também garantiu que o atacante Robinho, que mais uma vez não foi aproveitado, continua nos seus planos. "Ele é um jogador contratado do Fluminense. Existe um certo cuidado meu em algumas coisas que ele já sabe, que precisa melhorar e vai melhorar. Posso até começar com ele na quarta-feira", afirmou.

A vitória sobre o Avaí fez o Fluminense ascender para o 12º lugar no Brasileirão, com 35 pontos. O time voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando receberá o São Paulo, no Maracanã, pela 29ª rodada.