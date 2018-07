Abel exalta luta do Fluminense em vitória sobre São Paulo e distância da degola

O técnico Abel Braga exaltou a luta dos jogadores do Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que alivia a situação do clube carioca na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento da competição.

"Estou muito contente com o que os jogadores estão me dando de retorno, porque acima de ter jogado bem, é um time de muita luta, de muita entrega. Ainda não estamos tranquilos, contra a Chapecoense (na próxima rodada do torneio) não será fácil, mas foi uma vitória extremamente importante", festejou Abel.

Abel Braga revelou que o risco de voltar à zona da degola motivou o elenco do Fluminense a superar as dificuldades diante do time paulista, equipe que também faz uma campanha ruim no Brasileirão e luta para deixar as últimas colocações da tabela.

"Eu falei para eles, o sentimento que nós tínhamos há um jogo, de ter ficado na zona de rebaixamento, imaginem então o do São Paulo, que ficou em várias rodadas, o quanto eles estão lutando e se doando. Se não nos igualássemos em luta, seria complicado, por isso fizemos um grande jogo", complementou Abel.

Com o triunfo, o Fluminense subiu para 38 pontos e ocupa o décimo lugar no Brasileirão, mas ainda distante do G7, grupo das equipes que aspiram uma vaga na Copa Libertadores - o Flamengo é o último clube nessa condição e está cinco pontos acima do Fluminense. Já a vantagem para a zona de descenso é de seis pontos.

O próximo compromisso do time carioca será contra a Chapecoense, adversário direto na luta para escapar do descenso, no domingo, às 19 horas, em Chapecó. A equipe catarinense está somente três pontos atrás do Fluminense e pode ultrapassar os cariocas se vencerem, pois empatariam em pontos e teriam vantagem nos critérios de desempate.