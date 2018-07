Adilson volta a treinar, mas deve desfalcar Atlético-MG em jogo-treino

O técnico Thiago Larghi contou com o retorno do volante Adilson no treino do Atlético-MG, nesta segunda-feira, mas não deve contar com o jogador para o jogo-treino desta terça, contra o Coimbra, na Cidade do Galo, às 15 horas.

Recuperando-se de uma lesão na panturrilha, Adilson participou de somente uma parte da atividade do dia, com a bola. Depois, enquanto os demais jogadores seguiam no gramado, ele completou seu trabalho na academia, na companhia do fisioterapeuta Rômulo Frank.

Já o zagueiro Gabriel, ausente em algumas atividades na semana passada, treinou normalmente com o grupo. E deve ser titular nesta terça, ao lado de Juninho. No treino desta segunda, Leonardo Silva e Bremer ficaram de fora e Larghi precisou contar com o zagueiro Ruan, de 18 anos, da base - Bremer não treinou porque negocia sua transferência para o Torino.

O Atlético Mineiro deve encarar o Coimbra nesta terça escalado com Victor; Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos; Zé Welison, Elias e Luan; Chará, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.

O jogo-treino está sendo encarado pelo elenco atleticano como determinante para a preparação da equipe para o jogo contra o Grêmio, no dia 18, no retorno do Campeonato Brasileiro, após a disputa da Copa do Mundo.

"É um jogo muito estudado. O Grêmio tem um futebol diferente e temos trabalhado para minimizar tudo aquilo que eles possuem de positivo. Espero que a gente consiga colocar em prática o que o Thiago (Larghi) está pedindo para que possamos ter um grande feito na Arena do Grêmio, porque é um jogo dificílimo", afirmou o lateral-direito Patric.

O Atlético ocupa a segunda colocação da tabela do Brasileirão, com 23 pontos, quatro abaixo do líder Flamengo.