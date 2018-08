Apesar da derrota, Vinícius Araújo elogia Vasco na estreia de Valentim

A derrota do Vasco para o Atlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, nesta quinta-feira, em jogo adiado da 15.ª rodada, complicou a situação da equipe na tabela do Campeonato Brasileiro e deixou a briga contra o rebaixamento ainda mais acirrada.

Apesar do resultado, o atacante Vinícius Araújo analisou o desempenho do time carioca de forma positiva, acreditando que poderia ter conquistado um placar melhor na estreia do técnico Alberto Valentim.

"Não acho que fizemos uma má partida. Infelizmente, futebol é resultado. Nós atacamos, tivemos chances. Mas agora não adianta lamentar. Já temos um jogo difícil contra o Santos no próximo sábado", afirmou o atacante.

O jogo no Maracanã diante do Santos deve mesmo ser crucial na briga contra a degola, já que o Vasco ocupa agora a 15.ª colocação com 24 pontos, apenas três a mais do que a Chapecoense, que abre a zona do rebaixamento. O Santos tem a mesma pontuação e fica em 14.º porque tem um saldo de gols superior (0 a -3). O próprio Atlético-PR também tem 24 pontos, mas está em 13.º porque tem três gols de saldo.