Após levar 5 a 1, Bayern se reabilita com uma goleada sobre o Borussia Dortmund

O clima tenso vivido pelo Bayern de Munique nos últimos dias pedia uma reação imediata da equipe. A mesma não só veio como foi conquistada com estilo, e no clássico diante do Borussia Dortmund. Jogando na Allianz Arena neste sábado, pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão, o time bávaro atropelou: 4 a 0.

O triunfo era considerado vital após a goleada incrível sofrida pelo atual heptacampeão nacional para o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, na última semana, revés que provocou a demissão do técnico Niko Kovac. E essa foi a segunda vitória seguida do time bávaro, que no meio de semana já havia iniciado a sua recuperação nos gramados ao derrotar o Olympiacos por 2 a 0, em casa, e garantiu sua classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões.

A goleada deste sábado também acabou sendo importante para que a equipe não perdesse contato com o atual líder do Alemão, Borussia Mönchengladbach, que neste domingo recebe o Werder Bremen no complemento desta 11ª rodada. Terceiro colocado, o Bayern chegou aos 21 pontos, contra 22 do atual oponente na briga pelo título, ultrapassando o próprio Dortmund, que caiu para o quinto lugar com o revés ao estacionar nos 19 pontos. O RB Leipzig, com os mesmos 21 pontos do Bayern, é o vice-líder.

Comandado pelo treinador interino Hans-Dieter Flick, o time de Munique desde o início do duelo deste sábado mostrou muito mais fome de vitória e partiu logo para cima do rival. E logo aos 16 minutos, abriu o placar com seu artilheiro Robert Lewandowski aproveitando, de cabeça, cruzamento da direita de Pavard.

O segundo gol só veio após o intervalo. Aos dois minutos, em jogada rápida de contra-ataque, Müller avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por Lewandowski e seu marcador, sobrando para Gnabry completar para o gol. O lance chegou a ser anulado pelo árbitro, mas, após revisão do VAR, acabou sendo confirmado.

O autor do segundo gol foi substituído por Philippe Coutinho e, já com o brasileiro em campo, o Bayern chegou ao terceiro gol. Com a zaga do time de Dortmund escancarada, Lewandowski tabelou com Müller para ampliar a vantagem, anotando seu 16º gol em 11 rodadas do campeonato.

O golpe final veio em jogada iniciada por Perisic. Pela esquerda, o croata cruzou rasteiro para Thiago Alcântara, mas Mats Hummels se antecipou e acabou completando para o próprio gol, em lance que fechou o placar na Allianz Arena.

Revigorado, o Bayern visitará o Fortuna Dusseldorf no próximo sábado na rodada seguinte do Alemão, enquanto o Borussia Dortmund buscará a reabilitação em casa contra o lanterna Paderborn na sexta-feira.