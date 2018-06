Após ser notificado pelo Sport, André se reapresenta ao clube 

Depois de dias sem aparecer no Sport, o atacante André finalmente se reapresentou ao clube nesta terça-feira. O jogador havia sido formalmente notificado pelo clube na última segunda e, talvez por isso, foi ao CT José de Andrade Médicis, onde participou normalmente dos treinos.

André não ia ao clube e sequer dava satisfações à diretoria desde a semana passada, quando negociava sua saída para o Grêmio. Mesmo após as conversas naufragarem, o jogador não voltou aos treinos, o que obrigou a diretoria rubro-negra a notificá-lo pelo descumprimento de suas obrigações.

"Não sei se foi pela notificação, mas ele se reapresentou. Agora, vai ter uma conversa com o departamento de futebol, que vai analisar a justificativa dele e decidir o que fazer. Mas a questão já está no departamento técnico", declarou o vice-presidente jurídico do clube, Lêucio Lemos, ao Estado.

O próprio Lêucio havia admitido a possibilidade de o Sport acionar André na Justiça, mas, agora, diante do retorno, informou que o clube desistiu desta ideia. "A notificação já surtiu efeito. Foi uma advertência. A consequência que pode haver é o desconto do salário pelos dias não trabalhados", explicou.

O dirigente revelou que André entrou em contato com a diretoria na noite de segunda-feira e pediu para ser avaliado pelo departamento médico, mas que o atacante ainda não deu uma justificativa formal pelo sumiço. "Ele alegou dores no joelho. Agendou para diagnosticar a lesão e ver o tratamento. Mas não se pronunciou sobre o motivo."

O fato é que a relação entre André e o clube ficou bastante desgastada depois deste episódio e, no momento, uma reconciliação parece distante. "Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Depois, o departamento de futebol vai analisar. Não há, da parte do Sport, nenhuma intenção de prejudicá-lo. É um patrimônio que o clube tem. Se ele vai se reintegrar, vai depender do técnico e da comissão", comentou Lêucio.