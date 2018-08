Arsenal negocia espanhol Lucas Pérez com o West Ham

O atacante Lucas Pérez está de clube novo em Londres. Nesta quinta-feira, o último dia da janela de transferências no futebol inglês, o West Ham anunciou a contratação do jogador espanhol, que teve passagem apagada pelo Arsenal. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Pérez, de 29 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. "Ele tem grande qualidade técnica e pode atuar como o centroavante ou o segundo atacante. Ele marca gols, mas também pode criá-los e se entende bem com os meio-campistas", afirmou o diretor de futebol do West Ham, Mario Husillos.

Adquirido em 2016 junto ao Deportivo La Coruña, Pérez não se destacou pelo Arsenal com sete gols em 21 jogos no seu primeiro ano pela equipe. Até por isso, o time londrino o emprestou ao clube da Galícia na temporada passada, tendo marcado nove gols em 37 partidas. Agora, então, optou por negociá-lo com o West Ham.

E a possibilidade de jogar no futebol inglês foi fator motivador para Pérez assinar com o clube. "Estou muito empolgado, já que o West Ham está me dando a chance de ficar no Campeonato Inglês e estou muito feliz por fazer parte desse novo projeto. O West Ham tem grandes torcedores e joga em um estádio incrível, então assinar com o clube me dá muita alegria. Estou muito motivado", afirmou.

Após o desempenho decepcionante na temporada passada, o West Ham foi ao mercado e realizou diversas contratações, além de ter anunciado a chegada do técnico Manuel Pellegrini. Antes de Pérez, o clube já havia se reforçado com Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski, Issa Diop, Jack Wilshere, Aindriy Yarmolenko, Fabian Balbuena e Felipe Anderson.

O West Ham vai estrear no Campeonato Inglês no domingo, quando vai visitar o Liverpool.