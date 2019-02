Artilheiro da noite, Sánchez vê Santos em evolução: 'Passo a passo'

O Santos manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e voltou a apresentar um belo futebol nesta quinta-feira, na goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, fora de casa. O destaque da partida foi o volante Carlos Sánchez, autor de dois gols, que admitiu algumas falhas na equipe, mas considerou que ela está em evolução.

"Sempre buscamos melhorar em cada jogo. Temos que ser mais efetivos porque às vezes não confiamos muito. Mas fico feliz porque vencemos e seguimos trabalhando para melhorar. Sabendo que temos que manter, queremos fazer isso, mas vamos passo a passo para melhorar o encaixe", declarou ao SporTV na saída do campo.

Se o setor ofensivo tem funcionado e marcou 11 gols em quatro rodadas, o defensivo foi vazado somente pela primeira vez nesta quinta. O goleiro Vanderlei, como era de se esperar, comemorou este número e apontou a importância da segurança da zaga para o restante da equipe.

"Sabemos que em quatro partidas tomar um gol só é muito pouco. Ficamos felizes com o trabalho defensivo da equipe e esperamos que, com o decorrer das partidas, possamos tomar o menor número possível, porque para o goleiro e a defesa isso é muito bom, além de dar tranquilidade para os meio-campistas e os atacantes", apontou.

Líder do Grupo A e com a melhor campanha do Paulistão, com 12 pontos, o Santos volta a campo neste domingo. A equipe viaja para encarar o Ituano no Novelli Júnior, às 19 horas.