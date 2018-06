Artilheiro do Vasco, Pikachu minimiza conquista individual: 'Coletivo vem acima'

Principal artilheiro do Vasco na temporada de 2018 com 13 gols e vivendo um dos melhores momentos da carreira, Yago Pikachu afirma que os objetivos da equipe estão acima de qualquer conquista individual. "O gol é importante, sempre bom é balançar as redes, mas o coletivo vem acima", afirmou o lateral-direito, que tem sido aproveitado como meia no clube carioca.

+ Jorginho comemora vitória em reestreia e pede apoio da torcida do Vasco

Yago Pikachu fez dois gols na vitória do Vasco por 3 a 2 sobre o Sport, no último sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. É o vice-artilheiro da competição, com cinco gols. Neste ano são 13, dois a mais do que Nenê, que balançou mais vezes no time em todo o ano passado.

O desempenho de Yago Pikachu tem despertado otimismo pelos lados de São Januário. Já há quem lembre dos artilheiros do clube na competição nacional. Romário foi o último goleador do Vasco no Brasileirão, em 2005, com 22 gols. O Baixinho também foi o goleador do torneio com a camisa cruzmaltina em 2001. Os outros artilheiros do clube foram Edmundo (1997), Bebeto (1992), Roberto Dinamite (1984 e 1974) e Paulinho (1978).

Paraense, contratado junto ao Paysandu para a temporada de 2016, Yago Pikachu é uma das armas do time cruzmaltino no duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia.

O jogador afirma que a determinação da equipe nos dois últimos jogos - empate contra o Cruzeiro, por 1 a 1, em Belo Horizonte, e vitória diante do Sport, por 3 a 2, em casa - tem de prevalecer até o final do campeonato. "Essa postura tem que ser a nossa daqui para frente. Iremos atingir nossos objetivos se tivermos essa regularidade", finalizou Yago Pikachu.

O Vasco tem 15 pontos e está na zona intermediária da tabela de classificação - com um jogo a menos, adiado contra o Santos pela terceira rodada.