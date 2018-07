Calazans opera joelho direito e só voltará a jogar pelo Fluminense em 2018

O Fluminense comunicou nesta quinta-feira que o atacante Marcos Calazans, jovem formado nas divisões de base do clube, passou por uma operação no joelho direito na última noite. A intervenção cirúrgica foi bem-sucedida e o jogador deve receber alta hospitalar ainda nesta quinta.

Calazans sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Atlético Goianiense, disputada em 5 de agosto e válida pelo Campeonato Brasileiro. Porém, só agora, nos primeiros dias de setembro, ele passou pela cirurgia, que foi realizada pelo coordenador médico do Fluminense, Douglas Santos.

A grave lesão encerra prematuramente a primeira temporada de Calazans entre os profissionais do Fluminense. O jovem atacante, de 21 anos, conquistou a confiança do técnico Abel Braga, a ponto de chegar a ser improvisado na lateral esquerda, fora da sua posição de origem.

Em 2017, Calazans entrou em campo 24 vezes pelo Fluminense, sendo titular em 14 oportunidades. O atacante só não conseguiu marcar o seu primeiro gol pela equipe profissional do clube das Laranjeiras, jejum que tentará encerrar na próxima temporada, quando estiver recuperado da lesão no joelho direito.