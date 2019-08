Cássio segura empate entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera

Em noite fria e de pouca inspiração ofensiva em Itaquera, o goleiro Cássio garantiu empate por 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. A última vez que as equipes ficaram em igualdade no placar foi em 2015, há doze partidas. Com o resultado, a equipe da casa chega aos 20 pontos, enquanto o Palmeiras soma 28, se mantém na vice-liderança, mas vê o Santos abrir quatro pontos na ponta da tabela.

A bola começou a rolar em Itaquera para os donos dos últimos quatro títulos do Campeonato Brasileiro (Corinthians - 2015 e 2017 e Palmeiras 2016 e 2018) em um horário pouco usual para clássicos: às 19h de domingo. Como jogou na quinta pela Sul-Americana, 21h30, o Corinthians não podia voltar a atuar com um intervalo menor que 72 horas.

Já o Palmeiras chegou para o confronto pressionado. Nem mesmo a goleada por 4 a 0 sobre o Godoy Cruz e a classificação garantida para as quartas de final da Libertadores acalmou os ânimos da torcida. No sábado, membros da principal organizada do Palmeiras fez um protesto na Academia de Futebol, onde a equipe treinava, exigindo uma vitória no clássico. O principal alvo foi Felipão.

Dentro de campo, um roteiro já conhecido pelos torcedores das duas equipes se repetiu dos últimos confrontos se repetiu. O Palmeiras começou dominando todas as ações nos 10 primeiros minutos e exigiu pelo menos uma boa defesa de Cássio. Mas no primeiro ataque de perigo do Corinthians, Manoel abriu o placar. O zagueiro aproveitou uma bola cruzada na área por Sornoza e cabeceou forte, no canto de Weverton. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Com a vantagem no marcador, o Corinthians começou a jogar no melhor estilo Fábio Carille. Duas linhas bem fechadas na defesa e apenas um atacante isolado no ataque. Seguro na atrás, o time alvinegro ainda conseguiu assustar algumas vezes no primeiro tempo em contra-ataques e nas bolas paradas, especialidade do equatoriano Sornoza.

Visivelmente irritados, principalmente com a grande quantidade de faltas marcadas pelo árbitro Anderson Daronco, os palmeirenses não conseguiam se organizar para atacar, mesmo com mais tempo de posse de bola. Com Henrique Dourado e Borja no departamento médico, Deyverson foi escalado como centroavante, mas foi pouco acionado. E nas poucas vezes que conseguiu participar dos lances ofensivos, acabou errando. Outra aposta de Felipão que teve atuação apagada na primeira etapa foi Raphael Veiga, que acabou nem voltando para o segundo tempo, dando lugar para Gustavo Scarpa.

Antes mesmo da mudança ser sentida em campo, o Palmeiras conseguiu empatar. Dyeverson conseguiu recuperar uma bola cruzada errada e, da ponta-esquerda, levantou para a área e encontrou Felipe Melo. Sem marcação, o volante só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo do gol.

Com a igualdade no placar, os dois times passaram a atuar de forma mais cautelosa. As duplas de volantes Gabriel/Junior Urso e Felipe Melo/Bruno Henrique se preocupavam mais com as ações defensivas e deixavam os jogadores de ataque isolados.

Pelo lado corintiano, novamente a falta de poder ofensivo ficou evidenciada. Pedrinho, Clayson e Vagner Love pouco conseguiram assustar o goleiro Weverton. Nem mesmo as entradas de Mateus Vital e Matheus Jesus, destaques nas últimas partidas, surtiram efeito.

Já o Palmeiras conseguiu assustar algumas vezes, principalmente com contra-ataques puxados por Dudu e Zé Rafael. Em uma das chances mais claras de gol, a defesa do Corinthians errou a tentativa de linha de impedimento e Gómez apareceu sozinho na frente do goleiro Cássio, que conseguiu a defesa.

Nos acréscimos, o goleiro corintiano voltou a aparecer. Dudu acertou cruzamento na de Deyverson, que cabeceou no ângulo. Cássio conseguiu buscar de forma espetacular no ângulo impediu a virada.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Matheus Jesus), Junior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Clayson (Everaldo) e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Dudu, Wilian (Zé Rafael) e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Manoel, 13 minutos do primeiro tempo. Felipe Melo, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gómez, Diogo Barbosa, Gil e Felipe Melo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

PÚBLICO - 43.045 pagantes.

RENDA - R$ 2.998.991,00.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).