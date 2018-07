Chapecoense confia em bom retrospecto em estreias para jogo contra o Atlético-PR

Desde que ingressou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense nunca perdeu em uma estreia. Foram cinco jogos, com quatro empates e um triunfo, aproveitamento que quer levar consigo para 2018. O time catarinense inicia a sua trajetória na competição na atual temporada neste domingo, as 19 horas, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A Chapecoense tenta ainda se recuperar da derrota sofrida para o Figueirense na final do Campeonato Catarinense, no qual liderou do início ao fim, mas acabou perdendo na decisão por 2 a 0. Em cima disso e do adversário, o técnico Gilson Kleina fará algumas mudanças no time titular.

"Todo ano que você conseguir se manter na elite é um ganho. A Chapecoense conseguiu ter um calendário importantíssimo para esse ano com a campanha de 2017. Temos objetivos traçados: fazer 45 pontos e depois ir dando um passo de cada vez", discursou Gilson Kleina.

Apodi assume a lateral direita, enquanto que Vinícius e Arthur treinaram ao lado de Wellington Paulista no setor ofensivo da equipe nos últimos dias. Principal reforço do time, o atacante Leandro Pereira ainda não resolveu a sua situação com o clube e segue sem ser relacionado.

"Vamos sofrer muito dentro da Arena da Baixada. O Atlético tem um time rápido, muito inteligente e sabem tirar o melhor do gramado sintético. Temos que se adaptar em cima do adversário, sem perder o padrão. Podemos fazer uma grande partida", concluiu.