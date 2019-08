Cinco por posição: Vitor Hugo e Dourado enfrentam concorrência no Palmeiras

Apresentados na quinta-feira, Vitor Hugo e Henrique Dourado enfrentarão grande concorrência no Palmeiras. Com os reforços, o clube chegou a cinco zagueiros e cinco centroavantes no elenco. A dupla não tem prazo para reestrear pela equipe alvinverde.

Na defesa, Vitor Hugo disputará posição com Luan e Gustavo Gómez, atuais titulares, além de Edu Dracena e Antônio Carlos. No ataque, Henrique Dourado terá a concorrência de Borja e Deyverson, que estão alternando na equipe principal, Arthur Cabral e o recém-contratado Luiz Adriano.

"Acho que é uma disputa sadia, sempre válida. Ano passado acompenhei lá da Itália e o Felipão estava mesclando muito. É bacana esse rodízio, todos têm a oportunidade de jogar. Estamos chegando para somar, multiplicar, poder ajudar o máximo possível", afirmou Vitor Hugo.

"A concorrência hoje em uma equipe como o Palmeiras existe com jogadores de qualidade. Estamos chegando para ajudar e estar sempre pronto para aproveitar quando a oportunidade aparecer", acrescentou Dourado.

Os titulares da zaga palmeirense, Luan e Gustavo Gómez, chegaram a ficar mais de 1.000 minutos sem gol sofrido. O ataque, porém, ainda faz o técnico Luiz Felipe Scolari quebrar a cabeça. Deyverson vinha sendo titular, mas Borja assumiu a posição nos últimos jogos.

O Vitor Hugo mandando um #QuemTemMaisTem10 em italiano passando pela sua timeline pic.twitter.com/e3LmNmWmF5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 1, 2019

Além da concorrência, outro assunto na apresentação dos jogadores foi a oscilação do Palmeiras. A equipe ficou cinco partidas sem ganhar até a goleada por 4 a 0 sobre o Godoy Cruz, da Argentina, na última terça-feira. O Palmeiras avançou às quartas de final da Libertadores da América depois da eliminação na Copa do Brasil e ter perdido a liderança do Brasileirão para o Santos.

"É natural no decorrer da competição uma equipe ou outra oscilar. Aqui temos jogadores maduros e experientes que sabem controlar isso. A comissão também é experiente. O Palmeiras, sem dúvida, vai saber levar isso e conquistar os objetivos", disse Dourado.

"Oscilação é normal, o Palmeiras vinha em uma pegada muito forte. Esperamos que continue sendo aquela Palmeiras muito forte", comentou Vitor Hugo.