Clayson agradece dica de Pottker e espera dar 'dor de cabeça boa' para Carille

Autor de dois gols na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, o atacante Clayson lembrou de William Pottker, ex-companheiro de Ponte Preta e atualmente no Internacional, para comentar o motivo de ter tido uma noite tão inspirada. Além disso, o corintiano ainda reforçou que espera dar dado ‘uma boa dor de cabeça’ para Fábio Carille.

“Eu cheguei falando que ia fazer os meus gols, mas gostava de dar assistências. A bola não vinha entrando, mas hoje concluí duas em gol. Queria aproveitar e mandar um recado para o Pottker. Ele sempre fala que quando a gente pisa na área, ela sobra. E ele tem razão”, disse o atacante, que marcou quatro gols nos últimos três jogos do Corinthians.

O curioso é que Pottker chegou a ficar muito próximo de acertar com o Corinthians. O negócio só não foi concretizado porque a Ponte Preta utilizou o atacante durante a Copa do Brasil e, com isso, ele não poderia defender o Corinthians na competição. A atitude irritou a diretoria alvinegra, que decidiu desistir do acordo.

Pouco depois, chegou Clayson. A fase artilheira pode servir para ele começar a fazer o técnico Fábio Carille mudar de ideia sobre o fato de deixá-lo no banco de reservas. “Venho buscando meu espaço desde quando cheguei. O elenco é muito qualificado e é uma dor de cabeça boa para o Carille”, comentou.

Após o jogo, o comandante corintiano reafirmou que Clayson não é um goleador e que isso é algo que está sendo trabalhado para que ele melhore. O treinador evitou falar sobre possível vaga de titular para o jogador e preferiu destacar a força do elenco alvinegro.

“Tenho um grupo, não tenho 11 titulares. Começa por aí. O Clayson não é um fazedor de gols. Ele leva, constrói e tem bom ‘um contra um’. Trabalhamos muito a finalização para que ele melhore, pois ele chuta e pega bem na bola. Estamos conseguindo criar situações para que ele finalize, mas isso é um grupo. Fizemos um primeiro turno maravilhoso com uma base, mas ele está buscando seu espaço. Estamos muito satisfeitos com ele”, analisou o treinador.