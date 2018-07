Com Casemiro suspenso, Fernandinho projeta manter o 'mesmo nível' do titular

Provável substituto do suspenso Casemiro no time titular da seleção brasileira, nas quartas de final da Copa do Mundo, Fernandinho garante estar pronto para cumprir a missão se for escalado por Tite. O meio-campista começou no banco de reservas a partida contra o México, nesta segunda-feira, em Samara, e entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Paulinho, pouco antes de o Brasil ampliar o placar para 2 a 0 e definir a vitória.

"Joguei várias vezes assim e com o Tite também. Joguei dessa forma no meu clube e espero ajudar a seleção. Com a suspensão do Casemiro, espero manter o mesmo nível dele", comentou o volante do Manchester City em entrevista à TV Globo logo após o jogo contra o México. Fernandinho e a seleção brasileira agora esperam o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão, nesta segunda-feira, em Rostov.

"Jogo difícil, independentemente do adversário. Espero que possamos estar muito bem concentrados e avançar até a final", disse Fernandinho, remanescente da seleção que disputou a Copa do Mundo de 2014. Pelas quartas de final do Mundial na Rússia, o Brasil vai a campo nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, em Kazan.

Sobre a vitória nas oitavas de final, Fernandinho elogiou a seleção brasileira e ressaltou as dificuldades impostas pelo México, que chegou a assustar o Brasil no primeiro tempo. Na segunda etapa, porém, a equipe de Tite fez ajustes e conseguiu vencer por 2 a 0.

"Resultado muito bom contra um adversário muito qualificado. Impunha um estilo de jogo que a gente não tinha enfrentado ainda no torneio", afirmou o 12º jogador de Tite no Mundial. "Feliz por ter entrado nas quatro partidas", disse Fernandinho, que foi utilizado pelo treinador no segundo tempo de todas as partidas do Brasil nesta Copa.