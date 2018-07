Com Neymar, seleção desembarcará no Rio com 7 jogadores após eliminação da Copa

Encerrada a participação na Copa do Mundo com a derrota para a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final, o grupo de jogadores da seleção brasileira convocados por Tite deixou a Rússia neste sábado, em sua viagem de retorno ao Brasil. Mas nem todos eles vão desembarcar no Rio no domingo. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da CBF, apenas sete atletas chegarão ao País, incluindo o atacante Neymar.

Além do astro do Paris Saint-Germain, os atacantes Douglas Costa, Taison e Gabriel Jesus farão a viagem até o Rio, assim como o meia Philippe Coutinho, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Casemiro, que não pôde enfrentar a Bélgica na sexta-feira, em Kazan, por estar suspenso pelo segundo cartão amarelo. A chegada destes sete jogadores ao Rio está prevista para as 5 horas (de Brasília) deste domingo, assim como a da grande maioria dos membros da comissão técnica de Tite.

Após a saída da delegação sob aplausos do hotel onde se hospedou, o voo fretado pela CBF com os jogadores da seleção deixou Kazan neste sábado, seguindo para o País com uma escala em Madri. Na capital espanhola, desembarcam outros cinco jogadores: o zagueiro Miranda, os laterais Marcelo, que é jogador do Real Madrid, Danilo e Fagner, e o meio-campista Fred.

Já os outros 11 jogadores convocados por Tite para a Copa seguiram para destinos diferentes e por conta própria. São eles: os goleiros Ederson, Cássio e Alisson, o lateral-esquerdo Filipe Luís, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, os meio-campistas Paulinho, Renato Augusto e Fernandinho, além dos atacantes Willian e Roberto Firmino.

A CBF definiu após a eliminação da Copa do Mundo que os jogadores não precisavam viajar necessariamente no avião da confederação caso não desejassem, seguindo para o país que quisessem - a grande maioria dos atletas convocados por Tite atua no futebol da Europa. Além disso, os jogadores precisaram lidar com a logística envolvendo os seus familiares, pois dezenas deles acompanharam os passos da seleção na Copa do Mundo, seja na etapa de preparação, em Sochi, ou nos cinco compromissos que a equipe nacional disputou na Rússia.

O grupo de jogadores convocados pelo treinador para a Copa do Mundo estava reunido desde o dia 21 de maio, quando se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Depois, seguiu para Londres e fez amistosos em Liverpool e Viena, antes de chegar a Sochi, o seu "quartel-general" na Rússia. Agora, após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na última sexta-feira, na Arena Kazan, o grupo se desfaz. O Brasil voltará a disputar uma partida em 8 de setembro, contra os Estados Unidos. O jogo amistoso está marcado para East Rutherford, em New Jersey.