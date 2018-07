Com um a menos, Vasco segura o Grêmio em casa e volta a vencer no Brasileirão

Com um jogador a menos e na base da raça e da superação, o Vasco segurou as investidas do Grêmio neste domingo, em São Januário, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Andrés Ríos, logo aos dois minutos de jogo, fez o gol que garantiu a vitória do time carioca no confronto válido pela 14.ª rodada.

O lateral-esquerdo Henrique levou dois amarelos e deixou o Vasco com um a menos ainda no primeiro tempo, quando o time já estava em vantagem no placar. A partir daí, a equipe cruzmaltina se desdobrou para suportar a pressão do rival gaúcho e voltar a vencer uma partida na competição nacional após dois jogos sem triunfar. O time do técnico Jorginho acabou a partida extenuado, pela luta em campo e também em razão da sequência desgastante de três confrontos em sete dias.

O Grêmio voltou a mostrar dificuldades e pouco poder de fogo contra um time fechado. Algo semelhante a o que aconteceu em partidas em casa, antes da parada para a Copa do Mundo. Contra Atlético Paranaense, Internacional e Fluminense, o time do técnico Renato Gaúcho sofreu com a retranca dos adversários e não saiu do empate sem gols.

O resultado leva o Vasco aos 19 pontos, ainda em posição intermediária na tabela, no nono lugar. O Grêmio, por outro lado, deixou o G4 e caiu para a sexta posição. Ainda neste domingo, o time de Renato Gaúcho pode perder mais uma colocação se o Cruzeiro derrotar o Atlético-PR, em Belo Horizonte, no complemento da rodada.

Na próxima rodada, a 15ª, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo, na Arena do Grêmio, em duelo direto pelas primeiras posições.

Já o Vasco teve seu jogo contra o Atlético-PR adiado pela competição nacional, mas não folgará no meio de semana. O time carioca jogará pela Copa Sul-Americana, diante da LDU, do Equador, na quarta-feira, às 19h30. O jogo será em Quito, capital equatoriana, e é o primeiro das oitavas da segunda fase do torneio continental.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram intensos em São Januário. Especialmente o início. Em seu terceiro jogo em sete dias, ambos em casa, o Vasco adotou a estratégia de pressionar o rival nos primeiros momentos da partida, e foi feliz.

Depois de dois contra-ataques seguidos, veio o gol aos dois minutos. Andrés Ríos recebeu cruzamento de Henrique e se antecipou a Geromel para desviar para o gol, encobrindo o goleiro Marcelo Grohe. O gol precoce permitiu que os donos da casa pudessem se retrair e sair nos contragolpes quando possível, mas ao mesmo tempo fez com que o Grêmio aumentasse a pressão em busca do empate, que não veio.

O sistema defensivo vascaíno se comportou bem na primeira etapa e anulou as investidas gremistas mesmo após ficar com um a menos aos 31 minutos, quando o lateral-esquerdo Henrique acertou um carrinho lateral em Luan e recebeu o segundo amarelo - ele recebeu o outro amarelo anteriormente por retardar cobrança de falta. O lance de maior perigo do time gaúcho foi uma blitz, com três chances seguidas desperdiçadas.

O cenário na etapa complementar foi muito semelhante ao da primeira, com o Grêmio ainda mais no ataque a partir das mudanças do técnico Renato Gaúcho, que tirou os dois laterais para colocar o meia Douglas e o atacante Marinho em campo e, depois, promoveu a entrada do centroavante Jael no lugar do volante Jailson.

O volume de jogo do time gaúcho foi gigantesco, mas não o suficiente para superar a luta e a valentia vascaína em São Januário. A dupla de zaga formada por Breno e Ricardo se destacou e conseguiu impedir os avanços dos rivais. Thiago Galhardo e Yago Pikachu também fizeram mais do que o que suas funções pedem para ajudar a defesa.

O resultado também pode ser explicado pela desempenho ruim de Everton e Luan. A dupla da equipe tricolor, que costuma decidir jogos, esteve apagada em campo e pouco produziu. A chance mais perigosa na etapa final saiu dos pés do centroavante André, em chute rasteiro defendido por Martín Silva. No final, a valentia vascaína foi premiada.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 0 GRÊMIO

VASCO - Martín Silva; Luiz Gustavo, Breno, Ricardo e Henrique; Desábato, Andrey e Giovanni Augusto (Henriquez); Yago Pikachu, Kelvin (Thiago Galhardo) e Andrés Rios (Paulo Vitor). Técnico: Jorginho.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura (Douglas), Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira (Marinho); Jailson (Jael), Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Andrés Ríos, aos dois minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu, Breno e Thiago Galhardo (Vasco); Marcelo Oliveira, Marinho e André (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Henrique (Vasco).

RENDA - R$ 171.160,00.

PÚBLICO - 7.567 pagantes (8.242 presentes).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio (RJ).