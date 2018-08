Com visita de Felipe Massa e CT cheio, São Paulo tem novidades no treino

A conquista da liderança do Campeonato Brasileiro definitivamente fez os holofotes se voltarem com força para os lados do São Paulo. A reapresentação do time, que ganhara dois dias de folga após a vitória sobre o Vasco, no último domingo, se deu em um CT da Barra Funda bastante movimentado, com muitos jornalistas, diretoria presente em peso e visitas de celebridades, como o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, atualmente na Fórmula E.

São-paulino declarado, Massa chegou acompanhado do filho Felipinho. Ficou à beira de um dos campos vendo Diego Aguirre comandar um treino com os jogadores reservas - os titulares permaneceram em outro campo fazendo trabalhos físicos. Depois, ganhou a companhia do presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, do diretor executivo de futebol, Raí, e do coordenador de futebol, Ricardo Rocha. Mais tarde, quem apareceu na roda para dar um "alô" foi o ator Henri Castelli, outro que é torcedor do São Paulo.

Ao fim dos trabalhos, Massa ainda levou o filho para bater bola com o meia-atacante Nenê, que foi seu vizinho quando jogava pelo Monaco, da França. Enquanto Felipinho e o camisa 10 faziam embaixadinhas, o piloto registrava tudo no celular.

Novidades. Em campo, quem já deu as caras foi Everton Felipe, recém-contratado junto ao Sport. Ele participou de uma atividade em campo reduzido. O clube espera pela oficialização do contrato de empréstimo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que deve acontecer até sexta-feira. O próximo compromisso do time será justamente diante do Sport, domingo, no Recife.

Outra novidade foi a presença de Rodrigo Caio na atividade. O zagueiro vinha fazendo a transição para o campo após ter se recuperado da cirurgia no pé esquerdo realizada em maio. Até então titular da equipe, ele acabou perdendo espaço durante o período sem jogar e, em tese, será apenas a quarta opção de Aguirre, já que Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins vêm dando conta do recado.

O São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira pela manhã, quando se espera que o treinador comece a montar o time que encara os pernambucanos. Ninguém está suspenso para a partida válida pela 18ª do Brasileirão.