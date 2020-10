Com volta de Alisson e gol de Firmino, Liverpool vence de virada no Inglês

Não foi fácil, mas o Liverpool virou para cima do Sheffield United e espantou a zebra no Anfield Road. Com gol do brasileiro Roberto Firmino, o time buscou os 2 a 1, neste sábado, e subiu para a segunda colocação do Campeonato Inglês.

Com Alisson, Fabinho e Firmino, os três convocados pelo técnico Tite para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em campo, o Liverpool levou um susto logo aos 10 minutos.

Leia Também Na estreia de Cavani, Manchester United e Chelsea decepcionam e empatam sem gols

Atuando como zagueiro, Fabinho deu um carrinho em McBurnie e o árbitro apontou falta. O VAR corrigiu a anotação e confirmou a penalidade. Recuperado de lesão, Alisson ficou frente a frente com Berge. Mas o volante cobrou de um lado e o goleiro foi para o outro. Por enquanto, o dia era ruim para os convocados. Pênalti cometido por Fabinho e gol sofrido por Alisson. Roberto Firmino ainda nada havia criado no jogo.

Atrás do marcador e vindo de dois jogos com resultados ruins no Inglês, o Liverpool sabia que só a virada interessava. E partiu para a pressão. Aos 43 minutos, Mané cabeceou, o goleiro deu rebote e o centroavante de Tite não desperdiçou. Firmino só empurrou para o gol aberto.

"Estou vivendo uma boa fase, com gols pela seleção, uma nova convocação e bons resultados com o Liverpool, tanto na Champions quanto na Premier League. Eu vinha de um bom tempo sem marcar pela minha equipe, mas a prioridade sempre foi que o coletivo conseguisse os resultados. De qualquer forma, é uma felicidade enorme voltar a balançar as redes, principalmente numa vitória difícil como essa. Agora é voltar novamente as atenções para a Champions pois temos um jogo importante dentro de casa", afirmou o brasileiro.

Na etapa final, pouco de depois de Salah ter um gol anulado, Jota fez de cabeça e colocou o Liverpool na frente do placar. O egípcio ainda carimbou a trave. A vitória quase escapou aos 46. Burke errou o alvo para alívio de Alisson.

O Liverpool voltou a vencer, chegou aos 13 pontos e subiu para a segunda colocação, atrás apenas do líder Everton nos critérios de desempate. O Sheffield é o penúltimo, com um ponto apenas.