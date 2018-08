Corinthians diz que seis empresas negociam naming rights da Arena

O diretor de marketing do Corinthians, Luís Paulo Rosenberg, disse que existem pelo menos seis interessados em adquirir o naming rights da Arena Corinthians. A revelação foi feita durante a estreia do programa "Papo Reto", que conta com a presença do presidente Andrés Sanchez e dirigentes convidados e que será exibido todas as terças-feiras no canal oficial do clube no Youtube.

"Em relação ao name right, é uma construção. Temos pelo menos seis interessados. É um compromisso que a empresa assume por 20 anos, e o clube também assume por 20 anos. O entrosamento, essa integração entre as duas marcas tem que ser muito bem feito. Estou muito animado, há negociações internacionais, outras no Brasil, pretendo avançar isso o mais rápido possível. Não há um dia que passe e que a gente do marketing não esteja trabalhando nessa direção", disse Rosenberg.

Andrés respondeu algumas das perguntas que as organizadas exigiam uma resposta, como por exemplo, a situação financeira da arena e o fato do time ter passado por um desmanche na temporada.

